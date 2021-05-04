Сейм Польши утвердил закон, позволяющий запустить Фонд восстановления ЕС

ВАРШАВА, 4 мая. /ТАСС/. Парламент Польши утвердил закон, позволяющий запустить Фонд восстановления Европейского союза. Соответствующее решение было принято во вторник в Сейме (нижней палате парламента) путем голосования.

За ратификацию проголосовали 290 депутатов, против были 33, воздержались 133.

Ранее в понедельник правительство Польши передало на рассмотрение Еврокомиссии (ЕК) Национальный план восстановления после пандемии, который необходимо предоставить всем странам - членам ЕС для получения средств из европейского Фонда восстановления общим объемом €750 млрд.

Польша может получить из фонда около €58 млрд: €23,9 млрд в виде грантов и €34,2 млрд в виде кредитов. Эти средства власти страны планируют инвестировать в пять направлений: устойчивость и конкурентоспособность экономики, "зеленая" энергия и снижение энергоемкости, цифровая трансформация, доступность и качество медицинской помощи, "зеленая" и интеллектуальная инфраструктура.

Для запуска фонда восстановления все 27 правительств ЕС должны ратифицировать решение увеличить ресурсы сообщества, подняв верхний предел для национальных взносов в бюджет Евросоюза. В Польше по этому поводу возник конфликт внутри правящей коалиции "Объединенные правые". Против выступила партия "Солидарная Польша", которая считает, что в будущем из-за участия в Фонде восстановления республике может угрожать ограничение суверенитета.

Однако правящей в Польше партии "Закон и справедливость" удалось получить голоса левых сил. В ходе переговоров правительство согласилось выполнить их требования, профинансировав важные для них проекты, в частности строительство нового жилья.