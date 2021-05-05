Система оплаты проезда по мосту через Амур между Россией и Китаем заработает с 21 мая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая. /ТАСС/. Пункт взимания платы на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и Хэйхэ будет введен в эксплуатацию 21 мая. Профильные службы готовы к открытию моста, ожидается открытие границ, сообщает в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"21 мая введут в эксплуатацию пункт взимания платы на международном мосту через Амур - это завершающий этап строительства международного автомобильного мостового перехода. Все профильные службы готовы к открытию международного автомобильного сообщения. Ждем открытия границ", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

В понедельник профильная комиссия проверила готовность системы оплаты, установленной на российско-китайском мосту через реку Амур, власти ведут переговоры с китайской стороной по определению размера платы за проезд.

Строительство трансграничного автомобильного моста между РФ и Китаем завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре, однако из-за эпидемической обстановки сроки сдвинулись.

Прогнозируемый ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн т (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Строительство моста обошлось в примерно 18,8 млрд рублей по концессионной модели, по которой три года шло строительство и 16 лет продлится эксплуатация перехода за счет взимания платы за проезд.