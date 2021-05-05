Автоконцерн Stellantis сократил производство на 11% из-за дефицита полупроводников

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Автоконцерн Stellantis, образовавшийся в результате слияния французской группы PSA (Peugeot) и итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в первом квартале не смог произвести порядка 190 тыс. автомобилей из-за глобального дефицита полупроводников. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе автоконцерна.

Отмечается, что данный объем представляет собой потерю "примерно 11% от запланированного объема производства". При этом в Stellantis ожидают, что "второй квартал 2021 года будет хуже, чем первый квартал 2021 года", улучшение прогнозируется во втором полугодии.

В январе этого года акционеры PSA одобрили сделку по слиянию группы с Fiat Chrysler. Ранее данную операцию одобрила Еврокомиссия. Чтобы снять претензии ЕК по рискам чрезмерной концентрации отдельных секторов рынка в руках новой объединенной корпорации, обе компании приняли пакет обязательств, в частности договорились смягчить нормы соглашения между PSA и Toyota по условиям работы на европейском рынке, а также создать условия для лицензионного ремонта и обслуживания автомобилей Peugeot и Fiat Chrysler независимыми участниками рынка. О планах слияния компаний было объявлено в конце октября 2019 года, а соответствующее соглашение подписано в декабре того же года.