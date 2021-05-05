Казахстан завершил строительство павильона на "Экспо-2020" в Дубае

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Строительство павильона Казахстана на всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" (EXPO 2020), которая будет проходить в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, завершено. Об этом в интервью ТАСС в среду рассказал генеральный комиссар павильона Казахстана Аллен Чайжунусов на полях проходящей в Дубае встрече стран - участниц "Экспо-2020".

"Павильон уже практически готов. Строительство здания завершено. Идут внутренние отделочные работы. К июню мы завершим все работы", - подчеркнул он.

Генеральный комиссар пообещал, что павильон Казахстана удивит интересной архитектурой. "На территории будет работать ресторан с национальной кухней Казахстана, - добавил он. - Мы, как и другие страны, хотим представить на выставке свой исторический, культурный, туристический и инвестиционный потенциал".

По его словам, в рамках "Экспо-2020" Казахстан также планирует проведение деловых дней по линии международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

"В работе павильона будут широко представлены компании фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (в число портфельных компаний фонда входят, в частности, авиаперевозчик Air Astana, национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз", компании "Казатомпром" и Казахстанские железные дороги). Кроме того, в деловой программе будет представлен казахстанский частный бизнес", - рассказал он.

Обмен опытом с Дубаем

Чайжунусов отметил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут использовать опыт Казахстана в проведении международной специализированной выставки (меньше всемирной универсальной выставки по размеру и короче по продолжительности) "Экспо-2017" в Астане, в том числе в организации работы главного операционного центра выставки, обеспечении безопасности, выстраивании логистики.

"В главном операционном центре выставки присутствуют все государственные органы, которые вовлечены в проведение мероприятия. Центр отвечает практически за все - от ежедневного вывоза мусора и уборки территории до обеспечения безопасности и удобного доступа на площадку. Странам-участницам удобно общаться с организаторами через это единое окно".

Под строительство казахстанского павильона на "Экспо-2020" в Дубае был выделен один из самых больших участков площадью 3,4 тыс. кв. м рядом с павильоном ОАЭ. Казахстан построил трехэтажный павильон с четырьмя выставочными площадками, экспозиция которых должна отражать "уникальные пейзажи, богатую историю, культуру и возможности страны".

"Экспозиция павильона Казахстана расскажет о динамичном развитии, культурном многообразии, человеческих и природных ресурсах страны, а также ее туристических, технологических и инвестиционных возможностях", - говорится на официальном сайте "Экспо-2020".

Всемирные универсальные выставки проводятся с 1851 года и являются самыми масштабными мировыми площадками для представления новейших достижений и технологий. "Экспо-2020" из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака.

В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.