Правительство направит 220 млн рублей на строительство Большого Ставропольского канала

ПЯТИГОРСК, 5 мая. /ТАСС/. Правительство дополнительно профинансирует строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала. В 2022 году на эти цели направят 220 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"На строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (II этап) в 2022 году будет выделено еще 220 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на завершение работ на магистральном канале длиной 58 км. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит ввести сооружение в эксплуатацию уже в 2023 году.

Реализация проекта началась около 10 лет назад по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса". Его общая стоимость - 3,56 млрд рублей. Согласно расчетам, завершение четвертой очереди поможет обеспечить водой более 160 тыс. человек и наладить орошение сельскохозяйственных земель на площади более 200 тыс. га. "Это особенно важно, так как большая часть территории края находится в зоне рискованного земледелия", - отмечается в сообщении.

Большой Ставропольский канал - основной элемент Ставропольской обводнительно-оросительной системы, расположенной в бассейнах рек Кубань, Терек и Кума. Его назначение - обеспечивать водой курорты Минеральных Вод, промышленные объекты Невинномысского района. Канал также играет ведущую роль в развитии сельского хозяйства и гидроэнергетики региона.