Twitter, Google и Facebook могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Google и Facebook могут оштрафовать еще на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, а Twitter за аналогичное нарушение грозит штраф в размере 24 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили административные протоколы в отношении интернет-компаний.

"В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов", - сказали в суде, отметив, что по каждому протоколу компаниям грозит до 4 млн рублей штрафа. Дата рассмотрения пока не назначена.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Компания уже подала жалобы на эти решения. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. В отношении них решения суда будут приняты позднее. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.