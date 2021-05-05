Названа самая высокооплачиваемая вакансия Москвы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве. Одну из самых высоких зарплат в столице - от 400 тыс. рублей в месяц - предлагают директору по e-commerce (электронной коммерции) в крупной федеральной текстильной компании, свидетельствуют результаты исследования.

По данным сервиса, менеджеру по продажам строительных материалов в столице готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы не менее одного года, а также уметь работать в программе 1С: Торговля и склад. Соискателю на эту должность предстоит выезжать к потенциальным клиентам, проводить переговоры и заключать долгосрочные контракты, а также вести внутренний документооборот. А HR-директору в международной компании предлагают зарплату от 250 тыс. рублей. Среди требований работодателя: высшее образование и опыт работы на аналогичной должности.

В Московской области ищут семейную пару для помощи по хозяйству в частном доме. Работникам будут платить 250 тыс. рублей в месяц, а также предоставят проживание. Среди обязанностей работодатель указал наведение порядка в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой. До 200 тыс. рублей в проектно-конструкторском департаменте готовы платить Developer C/C++. Сотруднику предстоит составлять документацию на ПО, участвовать в разработке проектов на языках программирования, тестировать разработанные решения и поддерживать их версионность.

Исследование также показало, что до 200 тыс. рублей, может зарабатывать опытный стоматолог-пародонтолог. Среди обязанностей специалиста: диагностика и лечение заболеваний десен и пародонта совместно с ассистентом. Будущему работнику необходимо иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат на осуществление деятельности, а также владеть навыками десневой и пародонтологической пластической хирургии.

Кроме того, на зарплату от 180 тыс. рублей в месяц может рассчитывать охранник в загородном доме. Специалисту необходимо осуществлять контрольно-пропускной режим и обеспечивать сохранность материальных ценностей заказчика.

Исследование проводилось в мае, было проанализировано около 100 тыс. вакансий.