Общероссийский народный фронт предложил ввести ответственность за овербукинг в отелях

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступает за введение ответственности для отелей, которые предлагают для бронирования большее количество номеров, чем имеют в наличии. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОНФ.

"Общественники настаивают на введении ответственности за овербукинг в отелях на уровне законодательства. Это позволит избежать ситуаций, когда турист приезжает в забронированный отель или санаторий, а оказывается, что мест нет, потому что бронирований произведено больше, чем может принять объект размещения", - говорится в сообщении.

По словам координатора проекта ОНФ "Путешествуем по России" Дениса Полунчукова, в некоторых случаях отели пытаются объяснить овербукинг техническим сбоем. "Конечно, отельеры стараются помочь, предлагают другие номера или договариваются с соседними отелями-партнерами, но потраченные нервы и испорченное впечатление об отдыхе и туризме [отдыхающие получат] в лучшем случае. В худшем - туриста нигде не принимают, люди в свой отпуск фактически остаются на улице. Проблема в том, что на сегодняшний день в российском законодательстве не существует понятия "овербукинг", предусмотрена ответственность только за "неоказание услуг", - отметил Полунчуков.

По его словам, необходимо в ближайшее время предусмотреть ответственность "за превышение количества допустимых бронирований как в отелях, хостелах, кемпингах и санаториях, так и при покупке авиабилетов".

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году ОНФ настаивал на введении ответственности для авиакомпаний за овербукинг при продаже билетов на самолет. В марте соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

"Туристы должны знать, как действовать, как наиболее эффективно защитить свои права, получить соответствующую услугу или компенсацию в связи с нарушенным правом. Для этого общественники подготовили специальную памятку, с которой можно ознакомиться на сайте проекта RussiaLike.ru в разделе "Советы туристам", - говорится в сообщении ОНФ.