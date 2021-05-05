Аэропорт города Санья на Хайнане 1 мая обслужил более 68 тыс. пассажиров

САНЬЯ /Китай/, 5 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс города Санья в китайской провинции Хайнань 1 мая принял и организовал отправление 68,5 тыс. пассажиров. Как сообщило местное издание " Санья жибао ", это число на 134,6% больше по сравнению с показателем 2020 года.

В первый день выходных в КНР по случаю Дня трудящихся аэропорт города Санья организовал 361 авиарейс, что на 59,7% больше показателя аналогичного периода 2020 года. Почти 37,5 тыс. путешественников прибыли в этот курортный городок на южном побережье острова Хайнань, около 31 тыс. человек отправились из аэропорта Феникс в другие регионы.

Во время майских выходных жители Китая проявили большой интерес к туристическим поездкам. Как пишет издание, отдых на морском побережье и покупки в магазинах беспошлинной торговли больше всего привлекают гостей на курорт Санья.

Представитель администрации аэропорта Феникс отметил, что этот транспортный авиаузел придает особое значение профилактическим мерам по борьбе с распространением коронавируса и прилагает все усилия для обеспечения безопасности пассажиров, прибывающих в Санья.

Согласно официальной статистике, в 2020 году Феникс обслужил 15,41 млн пассажиров и более 108 тыс. авиарейсов, обеспечив транспортировку 178 тыс. тонн почтовых грузов. Международный совет аэропортов (ACI) признал его лучшим в Азии в 2019 году среди аэропортов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год.

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.