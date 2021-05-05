Кабмин принял дополнительные меры по укреплению бюджетной дисциплины

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло дополнительные меры по укреплению бюджетной дисциплины, предполагающие возвращение в резервный фонд кабмина средств на субсидии, по которым вовремя не будут заключены соглашения. Как сообщила в среду пресс-служба правительства, соответствующее постановление утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Госорганам, которые не успевают своевременно заключить соглашения о субсидиях с поставщиками работ, товаров и услуг, придется возвращать бюджетные средства в резервный фонд, - говорится в сообщении. - Согласно новым правилам, все документы должны быть подписаны до 1 июля 2021 года".

Как пояснили в кабмине, норма распространяется на субсидии, которые предоставляются юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Постановление также обязывает получателей бюджетных средств фиксировать в договорах предельные сроки приемки товаров, работ или услуг и предельные сроки их оплаты.

"Принятое решение позволит повысить бюджетную дисциплину, обеспечит рациональное расходование бюджетных средств, в том числе за счет их перераспределения на более актуальные расходы", - отметили в пресс-службе.