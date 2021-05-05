Аукцион на разработку месторождения каменного угля объявили в Хакасии

ТАСС, 5 мая. Аукцион на разработку Аскисзкого каменноугольного месторождения объявлен в Хакасии. Начальная стоимость 161,5 млн рублей, говорится в материалах аукциона размещенных на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

"Разовый платеж: 161 520 140 рублей", - говорится в документах. Победитель аукциона получит право вести разведку и добычу на месторождении в ближайшие 20 лет. Прием заявок продлится до 4 июня, а итоги конкурса будут подведены 29 июня.

Аскизское каменноугольное месторождение расположено на расстоянии 7-8 км от железнодорожной станции Аскиз и в пяти километрах от железнодорожной ветки Абакан - Новокузнецк (Кемеровская область). Балансовые запасы угля по категориям А, В, С1 и С2 превышают 123 млн тонн.