Премьеры РФ и Греции обменялись поздравлениями с Пасхой и обсудили сотрудничество стран

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре поздравили друг друга с православной Пасхой, а также обсудили взаимодействие двух стран, в том числе в борьбе с пандемией. Об этом сообщает в среду пресс-служба российского кабинета министров.

"Главы правительств обменялись поздравлениями с праздником православной Пасхи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре были затронуты "некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая деятельность смешанной Российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству". Особое внимание было уделено тематике совместного противодействия коронавирусной инфекции, добавили в правительстве России.

Мишустин 24-25 марта посещал Грецию с двухдневным визитом для участия в торжествах в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. На состоявшихся в Афинах переговорах премьер-министра РФ с греческим премьером была выражена взаимная заинтересованность в продвижении совместных проектов в разных областях. Отдельно политики обсуждали вопросы безопасности туристов из РФ в свете ситуации с коронавирусом и ряд других тем.