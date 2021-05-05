Заседание межправкомиссии России и Египта по экономике может пройти в Москве в июне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Ближайшая встреча российско-египетской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству может пройти в июне 2021 года в Москве. Об этом в среду корреспонденту ТАСС рассказал глава Египетской коммерческой службы (Egyptian Commercial Service) при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб.

"Мы планируем провести следующее заседание российско-египетской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в июне в Москве", - отметил он.

По его словам, российско-египетские отношения "развиваются во всех областях" и Египет "стремится завершить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Диаб также выразил уверенность, что дальнейшему развитию двусторонних отношений в сфере торговли и инвестиций будет способствовать создание Российской промышленной зоны в Египте. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в 2018 году. Проект предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов.

Диаб находится в Дубае на проходящей в эти дни встрече стран-участниц всемирной универсальной выставки "Экспо-2020" (EXPO 2020). "Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака.

В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.