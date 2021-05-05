"Победа" возобновит полеты в Рим с 12 июня

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует возобновить полеты в Рим с 12 июня. Компания уже открыла продажу билетов на рейсы, говорится в сообщении лоукостера.

"Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан)", - отмечается в сообщении.

На данный момент регулярное авиасообщение между РФ и Италией приостановлено на фоне пандемии. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. В случае с Италией въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Ранее "Победа" открыла грузопассажирские рейсы в Берлин, Кельн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.

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