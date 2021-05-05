Хуснуллин опроверг сообщения о применении "санкционной" техники на водозаборе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Сообщения об использовании на Бештерек-Зуйском водозаборе оборудования из стран, которые ввели санкции в отношении Крыма, и рисках при обслуживании этой техники не соответствуют действительности, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с рабочей поездкой.

Иностранные СМИ ранее сообщили, что Россия якобы пытается обеспечить Крым водой "при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций Евросоюза". Они утверждают, что на Бештерек-Зуйском водозаборе якобы применяется "санкционное" оборудование от компании Siemens.

"Ничего [из написанного иностранными СМИ] не соответствует действительности, все оборудование, которое мы применяем, <...> будет работать, никаких сомнений", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов, будут ли проблемы при обслуживании оборудования водозабора.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки. Один из ключевых объектов - Бештерек-Зуйский водовод, запущенный 18 марта.