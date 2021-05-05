Bloomberg: Саудовская Аравия понизила цены на поставки нефти для Азии и Европы

ТАСС, 5 мая. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая по добыче и запасам в мире, в среду снизила поставочные цены на свою нефть для клиентов на азиатском рынке на июнь, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco снизила цену на сорт Arab Light для региона на 10 центов, до $1,7 за баррель. Уточняется, что это первое снижение отпускных цен на данный сорт с декабря 2020 года. При этом, согласно опросу, проведенному агентством среди семи трейдеров и переработчиков, ожидалось, что компания понизит цены на 20 центов за баррель. Компания также понизила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-30 центов.

Аналитики Bloomberg связывают снижение цен для азиатских клиентов с резким ростом числа заражений коронавирусом в Индии, уменьшающим спрос на энергоносители в этой стране.

Также отмечается, что саудовская компания снизила цены на июньские поставки своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены были повышены на 20 центов.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.