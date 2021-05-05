Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Украина в среду возобновила импорт электрической энергии из Белоруссии, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года. Об этом сообщила депутат Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Сегодня, 5 мая, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве", - написала депутат в Facebook.

Она напомнила, что "прошло почти три недели с тех пор, как Верховная рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим. ТАСС) полномочия запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок".

По данным Буймистер, платеж за импорт электроэнергии за среду составит менее 1 млн гривен (более $35 тыс.). "Всего с начала года за импорт из России и Беларуси Украина заплатила ровно 955 млн гривен (примерно $34 млн)", - отметила депутат.

30% электроэнергии из России и Белоруссии

По данным НЭК "Укрэнерго", примерно 30% оптового рынка Украины может с мая прийтись на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. На май Укрэнерго распределило 1,8 ГВт мощности для импорта электроэнергии из этих стран, что составляет примерно 30% от ежесуточного объема торгов. Всю доступную на май мощность межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии зарезервировали пять украинских компаний. Из России доступ к межгосударственным сетям получили "ЭРУ Трейдинг" (760 МВт), "ОНК-Групп" (500 МВт) и ЕТГ (240 МВт). Из Белоруссии доступ к сечениям для импорта получили две компании - "ЭРУ Трейдинг" и "ДЕ Трейдинг" (Донбассэнерго) мощностью 200 и 100 МВт соответственно.

15 мая 2020 года Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Однако с 3 января был возобновлен коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также на фоне роста потребления электроэнергии из-за погодных условий.

В начале марта глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус внес на рассмотрение парламента законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России до 31 декабря 2021 года, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Утверждается, что эти меры нужны для усиления энергетической независимости Украины. Верховная рада 15 апреля одобрила этот законопроект.