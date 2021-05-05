Фондовые торги в США открылись ростом основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Фондовые торги в США в среду открылись ростом основных котировок, индекс Nasdaq начал уверенно отыгрывать рекордное падение, которое произошло во вторник.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 96,00 пункта (0,28%) и установился на отметке 34 116,00 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 19,00 пункта (0,46%) и оказался на отметке 4 177,25 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 99,75 пункта (0,74%), до 13 635,75 пункта.

По мнению экспертов, инвесторы начали меньше опасаться роста инфляции и стали торговать более уверенно. "Оптимизм касательно экономического роста означает, что падение котировок будет ограниченным, и не все секторы будут этим затронуты", - приводит агентство Bloomberg слова аналитика компании ThinkMarkets Фавада Разакзада.

Нефть марки WTI подорожала. К 09:30 по времени Восточного побережья США (16:30 мск) цена поставок энергоносителя в мае выросла на $0,32 (0,48%), до $66,47.