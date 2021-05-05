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Энергосбытовая Vistra внедрила "умные" счетчики для контроля работы кондиционеров

Эта инициатива позволит потребителям сэкономить до 30% расходов на электроэнергию, если они своевременно будут устранять неполадки в работе систем кондиционирования

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Американская энергосбытовая компания Vistra начинает использовать данные "умных" электросчетчиков для выявления неправильно работающих кондиционеров. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

Эта инициатива позволит потребителям сэкономить до 30% расходов на электроэнергию, если они своевременно будут устранять неполадки в работе систем кондиционирования воздуха, отмечает Vistra.

Vistra для выявления плохо работающих кондиционеров с помощью алгоритмов Grid4C анализирует данные о потреблении электроэнергии, полученные от "умных" счетчиков, и таким образом выявляет неправильно функционирующие системы охлаждения воздуха. Затем компания связывается с потребителем электроэнергии и делится с ним расчетами, какую сумму он сможет сэкономить после ремонта или замены кондиционера.

Отмечается, что ремонт систем кондиционирования осуществляется партнером Vistra бесплатно.

Vistra работает в 19 штатах США, округе Колумбия, а также в Канаде и Японии. Компания обслуживает электричеством и природным газом около 5 млн частных, коммерческих и промышленных потребителей.

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