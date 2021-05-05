Объем торгов на рынках Московской биржи в апреле вырос на 12%

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12% и составил 95,7 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок, валютный рынок, рынок акций, денежный рынок, рынок драгметаллов и деривативов.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке за год вырос на 6,5%, до 4,416 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 13,4%, до 2,385 трлн рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился на 0,62% и составил 2,031 трлн рублей. В апреле на фондовом рынке Московской биржи размещены 70 облигационных займов на общую сумму 1,359 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 297,8 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 32,6%, до 13,8 трлн рублей или до 180,8 млн контрактов. Среднедневной объем торгов составил 626,6 млрд рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 176,1 млн контрактов, опционными контрактами - 4,7 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 848,4 млрд рублей.

Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) вырос в 11,7 раза и достиг 510,8 млрд рублей. Объем торгов на валютном рынке вырос на 15,8%, до 33,7 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 9,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 24,5 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 5,3%, до 42,9 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 1,949 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 3,8% и составил 24,5 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 7,1%, до 6,8 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 19,9 раза и составил 24,8 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 24,7 млрд рублей, серебром - 0,1 млрд рублей.