WSJ спрогнозировала резкий рост инфляции в США в ближайшие месяцы

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут столкнуться со значительным ростом инфляции из-за мер по поддержке экономики. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal.

Издание анализирует сложившуюся в экономике обстановку и приходит к выводу, что "об инфляции кричит буквально все". Во-первых, резко выросли расходы федеральных властей. Во-вторых, Федеральная резервная система (ФРС) относится к угрозе инфляции слишком спокойно и не принимает превентивных мер для ее предотвращения. В-третьих, в условиях ухудшения ситуации на рынке рабочей силы в результате снижения темпов роста населения и на фоне растущей конкуренции со стороны Китая трудящиеся США оказались в выгодных условиях, чтобы добиваться повышения заработной платы. Рост расходов наемных рабочих и предприятий также будут также способствовать скачку инфляции.