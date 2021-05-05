Российский рынок акций обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи. По итогам дня рублевый индекс увеличился на 1,85%, до 3643,56 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,2%, до 1535,67 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:30 мск вырос на 0,02%, до 74,87 рубля, евро снизился на 0,12%, до 89,82 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после активного роста перешел к коррекции вниз и к вечеру теряет около 0,89%, торгуясь в районе $68,7 за баррель.

"Повышательный импульс на отечественных площадках сформировался на фоне улучшения внешнего фона и роста цен на нефть. Котировки "черного золота" подобрались к отметке $70 в свете данных API и EIA по изменению запасов сырья и нефтепродуктов в США, увеличения авиационного трафика и некоторого улучшения ситуации с пандемией", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"ВОЗ отчиталась о снижении суточного числа новых заражений, многие американские штаты, включая сильно пострадавший Нью-Йорк, смягчают ограничения, при этом около трети населения США вакцинированы от коронавируса", - добавил эксперт.

Рынок акций

В фаворитах спроса акции "Мечела". "Важных корпоративных новостей не было, значит, в бумаге снова реализуется оптимизм относительно будущего спроса на металлы при восстановлении глобальных экономик. Акция дотянулась до 77,34 рубля, но для продуктивного долгосрочного подъема нужно закрепиться над 80 рублями", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции компаний нефтегазового сектора также в фаворитах спроса на фоне взлета цены на нефть. В лидеры вышли бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,42%), "Лукойла" (+2,09%) и других.

В минусе акции банка ВТБ (-1,15%), где наметилась коррекция после обновления пика на уровне 0,0556 рубля "В целом, перспектива по бумаге вполне положительна, не исключен подъем к 0,0565 рубля", - также считает Бодрова.

Прогноз на четверг

Завтра в фокусе внимания рынков может оказаться экономическая статистика, а именно - апрельский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin, объем производственных заказов в Германии в марте, недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, рассказал Александр Бахтин.

Также в этот день ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет, а Банк Англии будет принимать решение по процентной ставке. По прогнозам "БКС мир инвестиций", в ближайшие сессии сохраняется возможность достижения новых вершин. Индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3560-3650 пунктов, курс рубля к доллару - 74,3-75,3 рубля.