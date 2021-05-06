Опрос: около 88% россиян понравилось работать удаленно

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Удаленная работа понравилась примерно 88% россиян, следует из проведенного Райффайзенбанком опроса, с которым ознакомился ТАСС.

Исследование проводилось среди 1 тыс. жителей крупных городов России. Из них последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, еще 22% - около шести месяцев, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% - несколько месяцев или менее, в периоды жестких ограничений.

Главными преимуществами дистанционного формата опрошенные назвали экономию времени на дорогу (78%) и существенное сокращение расходов (49%). Половине также нравится, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей, а еще 36% смогли удобнее совмещать работу и хобби. Треть опрошенных (33%) отмечают, что работа из дома позволяет им работать эффективнее, не отвлекаясь на офисный шум и разговоры коллег. Стольким же (33%) нравится возможность работать на текущем месте из другого города или страны.

При этом только 12% россиян не согласны с приверженцами "удаленки" - половина из них (6%) так и не смогли полюбить дистанционную работу, а другая половина и вовсе разочаровалась в ней. Более 50% опрошенных жалуются на нехватку физической активности на удаленной работе, а 42% ощущают недостаток общения и изолированность от коллег. Некоторым трудно соблюдать баланс работы и личной жизни: 35% отметили, что постоянно перерабатывают, а рабочее общение не прекращается даже в выходные. Домочадцы и мелкие хлопоты отвлекают от работы еще 30% респондентов.

В 2020 году Райффайзенбанк объявил о постоянном переходе на гибридный режим работы для более 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне. В сентябре 2020 года был запущен проект Future of Work, цель которого - разработать и внедрить новые форматы, сочетающие лучшее от удаленной и офисной работы, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников.