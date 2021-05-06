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Пандемия COVID-19

Первая партия "Спутника V" прибыла в Гватемалу

С начала пандемии в республике подтвердили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом

МЕХИКО, 6 мая. /ТАСС/. Гватемала в среду получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило в Twitter министерство иностранных дел центральноамериканской республики.

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"Руководитель внешнеполитического ведомства Педро Броло вместе с главой Минздрава Амелией Флорес, министром финансов Альваро Гричи и представителями посольства РФ встретили первую партию закупленной вакцины "Спутник V", которая прибыла в Гватемалу", - говорится в записи.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в республике было лабораторно подтверждено 231 289 случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 642 инфицированных пациента, 209 тыс. выздоровели.

Теги
ГватемалаРоссияПандемия COVID-19
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