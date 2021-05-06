Россияне в предпраздничную неделю резко увеличили траты на турпутевки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россияне на неделе перед длинными майскими праздниками резко увеличили траты на турпутевки, спрос на них вырос на 11% по сравнению с неделей ранее. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании Райффайзенбанка.

Как показывает статистика банка, пик покупок путевок пришелся на 26 и 27 апреля - тогда доля этих расходов в общем объеме трат россиян достигала 6%.

Также в последнюю рабочую неделю возросли покупки алкоголя и табачной продукции. Средние траты в этих категориях были на 8,4% выше, чем неделей ранее. Кроме того, перед праздниками увеличился спрос на товары для детей, рост составил 7,8%. Также россияне активно тратили на оборудование и софт, товары для дома и медицинские услуги, покупали мебель и топливо для автомобилей.

Одновременно значительно сократились траты на мобильную связь, услуги интернета, страховые продукты, а также снизилось количество денежных переводов. Упал спрос и на билеты в музеи, на культурные мероприятия, товары в аптеках. Спрос на одежду оставался стабильным.

Аналитики Райффайзенбанка изучили траты клиентов банка в период с 26 по 30 апреля и сравнили с неделей ранее - с 19 по 23 апреля.