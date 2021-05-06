Китай бессрочно заморозил экономический диалог с Австралией

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Власти Китая заявили о бессрочной приостановке своего участия в стратегическом экономическом диалоге с Австралией. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Государственного комитета по развитию и реформе КНР.

"В последнее время отдельные лица из правительства Австралии, основываясь на менталитете холодной войны и идеологических предубеждениях, приняли ряд мер, которые создали препятствия нормальным контактам и сотрудничеству между двумя странами", - сказано в документе.

"В связи с этим Государственный комитет по развитию и реформе принял решение с сегодняшнего дня бессрочно приостановить все мероприятия в рамках китайско-австралийского стратегического экономического диалога", - говорится в заявлении.

В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что Канберра аннулировала международные соглашения австралийского штата Виктория, заключенные с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь", как не соответствовавшие внешнеполитическим интересам страны.