В законопроект об экологической ответственности внесли пункт об "окрашивании" экоплатежей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ добавило положение об "окрашивании" экоплатежей в законопроект об ответственности собственников предприятий по ликвидации последствий негативного воздействия на природу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Окрашивание" [экоплатежей] погружено в законопроект путем установления целевого использования данных платежей для ликвидации накопленного вреда и иных природоохранных мероприятий", - отмечается в сообщении.

Сам законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В проекте закона предлагается решить вопрос отчуждения проблемных объектов и ввести механизм контроля сделок. Согласно этому положению, если отчуждение произойдет более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же менее чем за пять лет - владелец помимо финансового обеспечения обязан иметь план по ликвидации, на который получено положительное заключение экологической экспертизы.

В план ликвидационных мероприятий, согласно законопроекту, будет включена сметная стоимость ликвидационных мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме. Проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

"Нельзя будет через фирмы-однодневки уходить от ответственности. Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает "сложный" объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать. К сожалению, мы сталкивались с такими прецедентами. Их нельзя допустить в будущем", - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

За неисполнение мероприятий по ликвидации вреда природе предусмотрена финансовая ответственность - компенсационный платеж в размере суммы ликвидационных мероприятий. "Если этого не произойдет, то будет приостановлена выплата дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа, либо предоставления плана мероприятий по ликвидации нанесенного вреда. Подчеркну, что все эти действия - только в судебном порядке", - отметил глава Минприроды Александр Козлов, слова которого также приводятся в сообщении.

Поручение президента

Ранее президент Владимир Путин в послании парламенту поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда, а также предложил "окрасить" экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. "Такой подход очень простой, как он звучит: "Получил прибыль за счет природы - убери за собой", - говорил глава государства.