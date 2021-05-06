Собственников обяжут готовиться к ликвидации опасных для экологии объектов за пять лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Собственников промышленных объектов планируют обязать представлять план мероприятий по ликвидации негативных последствий для экологии за пять лет до окончания срока их эксплуатации. Нарушителей ждут компенсационные платежи по суду и приостановка выплат дивидендов, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму в ближайшее время. В план мероприятий по ликвидации будет включена сметная стоимость ликвидационных мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, уточнили в пресс-службе.

"Законом предлагается ввести механизм контроля сделок. Если отчуждение произойдет более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, то новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость, если же менее чем за пять лет, то владелец помимо финансового обеспечения обязан иметь план по ликвидации, на который получено положительное заключение экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что нарушители закона будут обязаны по суду выплатить сумму, которая потребуется для ликвидации объекта. "За неисполнение обязательств предусмотрена ответственность: компенсационный платеж в размере суммы ликвидационных мероприятий. В случае, если этого не произойдет, то будет приостановлена выплата дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа, либо предоставления плана мероприятий по ликвидации нанесенного вреда. Подчеркну, что все эти действия - только в судебном порядке", - приводятся в сообщении слова министра.

Абрамченко отметила, что новый закон, в частности, позволит избежать ухода от ответственности за ликвидацию промышленных площадок с помощью фирм-однодневок. "Нельзя будет через фирмы-однодневки уходить от ответственности. Каждый новый собственник должен будет понимать, что покупает "сложный" объект с накопленным экологическим вредом, который нужно самостоятельно ликвидировать", - отметила она.

Необходимость закона

Причиной разработки законопроекта стала, в частности, ситуация в Усолье-Сибирском.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ Владимир Путина начата рекультивация промплощадки. В августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.