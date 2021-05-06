Доля безналичного торгового оборота в малом бизнесе выросла до 56%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Процент безналичного оборота в малом и среднем бизнесе в России вырос до 56%. Об этом сообщается в исследовании IT-компании "Эвотор", проведенном на основе данных более 700 тысяч смарт-терминалов за апрель 2020 и 2021 годов.

По данным аналитиков, доля безналичного оборота в торговых точках малого и среднего бизнеса в апреле достигла 56%. Доля безналичного торгового оборота в российской несетевой рознице выросла за год с 54 до 56%. В Москве этот показатель составил 66%, не изменившись за год. В Санкт-Петербурге доля оборота по карте выросла за год с 61 до 63%.

Самая высокая доля безналичного оборота в Ямало-Ненецком АО, за год она выросла с 73 до 75%. По темпам роста доли покупок по карте лидируют Тюменская и Калининградская области, а также Алтайский и Краснодарский края. В Тюменской области доля оплат по карте увеличилась за год с 57 до 71%, в Калининградской области с 47 до 58%, в Краснодарском крае - с 44 до 51%, в Алтайском крае - с 43 до 51%.

В Омской области доля безналичных расчетов выросла с 60 до 66%, в Пермском крае - с 65 до 66%, в Иркутской области - с 61 до 63%, в Кемеровской области - с 55 до 61%, в Удмуртии - с 57 до 60%. В Самарской области доля безналичного оборота за год увеличилась с 55 до 59%, в Новосибирской области - с 56 до 58%, в Свердловской области - с 55 до 58%.

На среднероссийском уровне доля безнала в Саратовской области, с апреля прошлого года она выросла с 50 до 56%. В Красноярском крае этот показатель вырос с 53 до 56%. В Оренбургской области доля безналичных расчетов выросла с 49 до 55%, в Челябинской области - с 50 до 54 %, в Татарстане - с 49 до 52%,%, в Приморском крае - с 46 до 50%.

Во многих регионах доля оплат наличными все еще превышает расчеты картой. Так, в Волгоградской области доля безналичного оборота поднялась с 45 до 49%, в Воронежской области - с 47 до 48%, в Ставропольском крае - с 41 до 46%. В Ростовской области доля безналичного оборота в МСБ упала за год и составила в апреле всего 32%, в то время как в прошлом году достигала 46%.

Россияне предпочитают расплачиваться картой в предприятиях индустрии красоты, в непродовольственных магазинах и в общепите. Доля безнала в салонах красоты в апреле достигла 84%, магазинах нижнего белья - 81%, кофейнях - 76%, магазинах цветов - 71%, одежды - 70%, обуви - 64%, столовых - 63%, магазинах косметики и зоотоваров - 57%

Продукты, табак, алкоголь россияне чаще покупают за наличные. Ниже среднего по России доля безналичного оборота в пивных магазинах - 51%, магазинах у дома - 50%, специализированных продуктовых лавках - 50%. В некоторых сегментах доля наличных по-прежнему превышает расчеты картой: в гостиницах - 49%, табачной рознице - 46%, алкомаркетах - 39%.