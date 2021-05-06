Кабмин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

"К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами", - говорится в сообщении.

Документ включает мероприятия по нескольким направлениям, в том числе совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа. Правительство также должно до 1 июля представить график догазификации на 2021-2022 годы населенных пунктов, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. В ежегодном послании парламенту президент России Владимир Путин поручил сделать это без привлечения средств граждан.

"Дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, - отметили в кабмине. - Ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов". Введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям.

Помимо этого, до конца второго квартала 2021 года должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она синхронизирует региональные планы, а ее реализации поможет единый оператор газификации. Планируется, что у потребителей к этому сроку появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом. Сервис по подключению, поставке и техобслуживанию должен действовать по принципу "одного окна" и быть доступным на портале госуслуг. То же самое касается услуги по подключению к газораспределительным сетям объектов капительного строительства.

Всего в план включено 54 мероприятия, большая часть из них будет реализована в 2021-2022 годы. О ходе исполнения Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед правительством.