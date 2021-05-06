Авторы системы управления коллективным иммунитетом намерены в течение года получить патент

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская цифровая платформа, позволяющая предотвращать распространение коронавирусной инфекции и других заболеваний в офисах и на предприятиях, может быть запатентована в течение года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В течение года разработчики - участник рынка НТИ "Хелснет" компания "Соффтри" и Лаборатория машинного интеллекта МФТИ - намерены получить патент на изобретение цифровой платформы для управления коллективным иммунитетом предприятий. <…> В пилотном режиме система уже работает на нескольких заводах в Челябинской, Свердловской и Омской областях", - сказали ТАСС в Платформе НТИ.

Цифровая платформа Amuleit создана на базе технологий искусственного интеллекта. С помощью специальных брелоков, которые выдаются сотрудникам, она в реальном времени собирает данные о контактах людей и сопоставляет их с результатами тестов и информацией о вакцинировании, которые также вносятся в систему.

"Искусственный интеллект анализирует эти данные, моделирует различные сценарии распространения инфекции и делает прогноз о числе заболевших в следующем месяце. Также прогнозируется количество случаев заболевания при использовании сотрудниками различных средств защиты. На основе этих данных система определяет группу наибольшего риска - сотрудников, которые должны быть защищены в первую очередь, чтобы не допустить массовой вспышки заболевания. Платформа вырабатывает общую стратегию защиты коллектива и формирует индивидуальные рекомендации каждому сотруднику", - пояснили ТАСС в пресс-службе Платформы НТИ.

Платформа предназначена для промышленных предприятий, но может применяться и в офисах в тех случаях, когда работников невозможно перевести на удаленку, считают разработчики.