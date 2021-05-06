Чистая прибыль "Совкомбанк Лизинг" в I квартале выросла в 2,6 раза - до 123,6 млн рублей

МОСКВА,6 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Совкомбанк Лизинг" (входит в группу Совкомбанка) по РСБУ по итогам первого квартала 2021 года составила 123,6 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.

Отмечается, что выручка компании за январь - март 2021 года выросла в 1,4 раза, до 2,08 млрд рублей. Объем работающих активов "Совкомбанк Лизинг" составил 11,3 млрд рублей.

"Наша задача на 100% использовать возможности, которые получила компания при вхождении в группу Совкомбанка. С опорой на широкую филиальную сеть банка, а также используя опыт команды, мы намерены существенно увеличить свою долю на рынке моторного лизинга уже в ближайшее время", - отметил генеральный директор компании Николай Севастьянов.

Компания "Совкомбанк Лизинг" была основана в 2008 году. В 2010 году Совкомбанк приобрел 50% компании, консолидировав свою долю до 100% в декабре 2019 года. С апреля 2020 года компания работает под брендом Совкомбанка (ранее - "Соллерс-Финанс"). В рэнкинге крупнейших лизинговых компаний "Эксперт РА" "Совкомбанк Лизинг" занял 27-ое место, поднявшись за год на 8 позиций. Основную часть в портфеле компании занимают легковой и грузовой автотранспорт.