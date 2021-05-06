Минфин с 11 мая по 4 июня направит на покупку валюты 123,7 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минфин с 11 мая по 4 июня 2021 года направит на покупку валюты 123,7 млрд рублей, по 6,5 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 123,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 11 мая 2021 года по 4 июня 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2021 года в размере 176,5 млрд рублей.

При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2021 года составило -52,8 млрд рублей.

С 7 апреля по 7 мая объем покупки валюты предполагался на уровне 185,7 млрд рублей, или по 8,4 млрд рублей в день. Минфин покупает или продает валюту в соответствии с бюджетным правилом в зависимости от того, находится ли фактическая цена российской нефти Urals выше или ниже базовой цены, установленной в федеральном бюджете. В 2021 году базовая цена составляет $43,3 за баррель.