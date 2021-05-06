Роботы могут появиться на российских мусоросортировочных заводах уже через пять лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские производители разрабатывают роботов для безостановочной разборки отходов на лентах мусоросортировочных заводов. Через пять лет роботы могут появиться на многих предприятиях, сообщил в четверг ТАСС заместитель генерального директора компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин.

"Роботы в будущем смогут сортировать мусор лучше, чем человек: при использовании технологии искусственного интеллекта и обучения камеры роботы начинают распознавать отходы лучше. Робот без устали работает сутками, они присосками захватывают предметы. Сейчас подобные приборы тестируются, думаю, через пять лет они будут стоять на десятках сортировок", - сказал Макрушин.

По его словам, роботов можно расставить вдоль ленты как людей, только они будут работать быстрее и не будут уставать. Предполагается, что вместо людей IT-компании будут поставлять на заводы роботов, и зарплату человека получит владелец робота.

"На тех же предприятиях, с той же ленты роботы смогут выбирать гораздо больше отходов, более качественно разбирать все по фракциям. Очень большие перспективы того, чтобы скоро такие роботы появятся на всех сортировках. Скоро они станут простым устройством", - добавил Макрушин.