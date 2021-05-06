Упаковки сигарет могут стать обезличенными

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство РФ намерено изменить требования к упаковке табачных изделий. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий план мероприятий по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

В плане предусмотрено более 20 мероприятий, одно из них предполагает "усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения". "В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения", - отметили в кабмине. Планируется также "ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ", что "позволит не вводить в заблуждение потребителей".

Также проработают вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет.

Планируется усилить контроль за соблюдением запрета на рекламу табачных изделий и повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

Как напомнили в кабмине, концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена в 2019 году. Ее целью является сокращение к 2035 году доли курящих граждан с нынешних 29% до 21% и максимальное снижение показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.