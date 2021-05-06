Долги потребителей за тепловую энергию в Калининграде приблизились к 1,5 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Долги потребителей Калининграда перед муниципальным предприятием "Калининградтеплосеть", обеспечивающим теплоснабжение города, приблизились к 1,5 млрд рублей, увеличившись более чем на 150 млн рублей с начала 2021 года. Свыше 70% долга приходится на физические лица, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"На 1 мая 2021 года долг потребителей перед МП "Калининградтеплосеть" составил 1 млрд 456 млн рублей. 74,8% - задолженность физических лиц за жилые помещения (1 млрд 089 млн рублей), 4,7% - долг предприятий и организаций бюджетной сферы (68,6 млн рублей), 16,4% - долг собственников и арендаторов нежилых помещений (239,1 млн рублей), 4,1% - долг управляющих организаций и застройщиков (59,6 млн рублей)", - говорится в сообщении.

На 1 января текущего года общая сумма долга потребителей перед компанией составляла 1 млрд 304 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе "Калининградтеплосети".

За апрель предприятие направило 97 претензий в адрес юридических и физических лиц на 29,7 млн рублей. Должники также получили 1 410 судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму 15 млн рублей. За тот же период предприятием заключено 11 соглашений о рассрочке оплаты долга. С начала марта ограничен выезд за пределы РФ восьми должникам с суммой задолженности более 30 тыс. рублей. За последний месяц наложен арест на 13 объектов имущества собственников нежилых помещений, три из них реализуются на торгах.