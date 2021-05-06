{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Литве заявили, что Россия остается ведущим торговым партнером страны

Посол республики в Москве Эйтвидас Баярунас сообщил, что объем товарооборота между странами составляет €9 млрд

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Россия продолжает быть ведущим внешнеторговым партнером Литвы, несмотря на определенные недопонимания в политических отношениях между странами. Об этом заявил посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

"Несмотря на шероховатости наших политических отношений, Россия остается партнером номер один во внешней торговле Литвы. Если взять весь объем нашего товарооборота, это не только продукты, произведенные в Литве и в России, это весь объем продуктов, который проходит через наши страны, - это €9 млрд. Это очень солидная сумма, это было бы даже солидно для больших стран, не говоря уже про Литву", - отметил посол.

Он подчеркнул, что Литва стремится к расширению торгово-экономических связей с Россией и преодолению торговых ограничений между странами. "Произошли некие изменения наших экономических связей, и мы желали бы, чтобы не было ограничений в торговле, но политика есть политика, есть решения, которые были приняты, и мы не будем их оспаривать, - добавил дипломат. - Однако мы все равно видим из экспортных продуктов на российском рынке литовский шоколад, литовское пиво и другие продукты".

Теги
ЛитваРоссия
Пандемия COVID-19
Moderna повысила до $19,2 млрд прогнозируемый доход от продаж вакцины в 2021 году
Pfizer прогнозирует прибыль от продажи своего препарата в $26 млрд
Читать полностью