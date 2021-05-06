ФТС увеличила перечисления в бюджет России в январе - апреле на 28%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - апрель 2021 года перечислила в федеральный бюджет РФ 1,92 трлн рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 28,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда объем перечислений составил 1,499 трлн рублей.

В ФТС добавили, что достигнутый результат на 28,3% превысил прогнозное задание. "По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 28,1% или 420,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Рост демонстрируют ненефтегазовые доходы, на долю которых приходится более 68,4% всей суммы перечислений за отчетный период.

По данным ФТС, платежи, взимаемые при импорте товаров, вносят основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34,7% и составили 1,314 трлн рублей. "Рост платежей, взимаемых при импорте, сопряжен с увеличением стоимостных объемов ввоза товаров на 20,7%", - говорится в сообщении.

В службе добавили, что тренды поступлений таможенных платежей, которые взимаются при экспорте товаров, в текущем году обусловлены ростом объемов экспорта углеводородов и мировых цен на нефть и природный газ. Как сообщает ФТС, за отчетный период в условиях налогового маневра, сумма нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС, составила 520 млрд рублей, превысив прогнозное задание на 40,7% .