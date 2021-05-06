Fitch прогнозирует снижение цены Brent после роста почти до $70 за баррель

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Цена нефти Brent на торгах 6 мая так и не смогла преодолеть отметку в $70 за баррель, хотя накануне вплотную подобралась к ней. Стоимость нефти уже опустилась $69 за баррель, несмотря на данные о снижении нефтяных запасов в США. Коррекционный тренд может продолжиться на фоне пессимистичных ожиданий рынка, сообщил ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Форвардные котировки пока указывают на то, что в целом рынок ожидает снижения цен", - отметил Маринченко, уточнив, что трехлетние фьючерсные контракты на Brent (с экспирацией в 2024-2025 годах) уже торгуются чуть ниже $60 за баррель.

Тем не менее цены остаются пока на высоком уровне, и это объясняется небольшим дефицитом предложения на рынке, пояснил эксперт. Во второй половине года рынок может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

"Вероятно, спрос на нефть в мире продолжит восстанавливаться по мере того, как программы вакцинации будут приносить свои плоды, но и ОПЕК+ будет более бодрыми темпами наращивать добычу", - полагает Маринченко. То есть рынок может легко оказаться как в состоянии дефицита при достаточно высоких ценах, так и профицита, при котором цены могут опуститься в район $50-60 за баррель.

В среду поддержку ценам на нефть оказывали данные из США, согласно которым объем коммерческих запасов нефти в стране уменьшился до минимального уровня с февраля, сокращение оказалось больше ожиданий аналитиков. В то же время на рынок давит неопределенность по поводу рекордного роста заболеваемости коронавирусом в Индии. Индийский рынок является третьим по величине импортером нефти в мире.