Почти 100 компаний присоединились к маркировке пива за первый месяц эксперимента

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Почти 100 компаний, среди которых 60 производителей, присоединились к эксперименту по маркировке пива, который начался в России с 1 апреля 2021 года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки.

"За первый месяц работы эксперимента по маркировке пива мы видим большой интерес отрасли. Уже сейчас к пилоту присоединились 95 компаний. В их число входят 60 производителей, которые по объемам производства занимают 17% рынка. Они заказали в "Честном знаке" свыше 5 тыс. кодов маркировки", - цитирует пресс-служба руководителя управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Яна Витрова.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В рамках эксперимента планируется маркировать пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о том, что министерство не ожидает роста цен на пиво из-за начала эксперимента.

"Мы находимся в постоянном диалоге с отраслью и рассчитываем в результате эксперимента найти комфортные условия для интеграции компаний в систему маркировки. На примере других товарных групп мы видим, что внедрение маркировки не влияет на цены продукции, но при этом приносит положительные эффекты", - добавил Витров, слова которого приводит пресс-служба.

Эксперимент по маркировке пива и напитков, изготавливаемых на его основе, завершится 31 августа 2022 года. В рамках пилота ЦРПТ выдает коды на безвозмездной основе. Объем нелегального рынка пива в России оценивается в 5-12%. По мнению ЦРПТ, обязательная маркировка приведет к увеличению прибыли производителей пива на 2,5-3 млрд рублей, позволит создать до 1 700 рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд рублей в год.