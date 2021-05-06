Moderna повысила до $19,2 млрд прогнозируемый доход от продаж вакцины в 2021 году

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Американская компания Moderna повысила в четверг на 4,3% - до $19,2 млрд - прогнозируемый ею в 2021 году доход от продаж своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его информации, в феврале компания прогнозировала прибыль от продажи препарата в объеме $18,4 млрд. Причиной изменения ожиданий, как указывается, стал возросший спрос на вакцину компании в ряде стран.

Другая американская компания - Pfizer, выпускающая вакцину от коронавируса совместно с германской BioNTech, - прогнозирует прибыль от продажи своего препарата в текущем году в $26 млрд.

На прошедшем в среду в режиме видеоконференции Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат Moderna был признан лучшей в мире вакциной от COVID-19. Moderna была удостоена награды и за "Лучшую новую технологию / платформу для вакцины".

Как сообщается на сайте конгресса, вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, "получила весьма высокую оценку". В шорт-лист попал "Спутник V", а также препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.