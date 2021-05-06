Минск и Москва работают над системой борьбы с телефонными мошенниками для отмены роуминга

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Россия ведут непрерывную работу по отмене роуминга, до конца нынешнего года должны быть урегулированы вопросы, касающиеся борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом заявил в четверг журналистам министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

"Что сейчас не доделано, чтобы говорить о выполнении той дорожной карты, которая с коллегами российскими у нас была подписана, - это ноль (отсутствие оплаты - прим. ТАСС) за входящие [звонки]. Над этим мы сейчас работаем. Здесь нет каких-то связных вещей, это тот же тариф, поэтому прорабатываются варианты, как его сделать реальным. И вот момент, который еще все-таки не доделан и для которого нам надо время поработать - это вопрос организации системы борьбы с фродом (телефонным мошенничеством - прим. ТАСС)", - отметил глава Минсвязи.

"Если этой договоренности не будет сейчас, потом это будут лишние какие-то проблемы", - сказал Шульган. По его словам, "процесс идет непрерывно". "Мы не прекращаем работу с нашими коллегами, и я не скрываю, что не все идет гладко", - заявил министр. "Среди множества операторов создать какую-то новую систему для борьбы с фродом - это тоже проблематично, точно так же, как и есть вопрос по взаимодействию существующих у операторов систем", - отметил Шульган. "Но я хотел, чтобы до конца года это уже все было прописано в положениях, регламентах, договоренностях между операторами", - сказал глава Минсвязи Белоруссии.

Генеральный директор республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" Юрий Петрученя заявил, что "та нормативная база, которая отработана регуляторами Республики Беларусь и Российской Федерации, позволила заключить соглашения с партнерами в России - со всеми ключевыми операторами мобильной связи, Ростелекомом".

История вопроса

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта, которая предусматривает три этапа. На первом стороны должны были снизить ставку международного интерконнекта в Белоруссии - то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Предполагалось, что ставка не должна превышать $0,015 за минуту (ранее - $0,3).

Затем стороны должны были привести межоператорские роуминговые тарифы (плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует "чужую" инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап - формирование абонентских роуминговых тарифов. Россия и Белоруссия договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

В начале апреля нынешнего года посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен с 1 января 2022 года после подготовки и согласования всех межправительственных соглашений. По его словам, запущенная в конце 2020 года опытная эксплуатация показала, что решены все вопросы: по технике, программным продуктам и организационным моментам.