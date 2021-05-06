Энергопотребление в России в апреле выросло на 4,9%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в апреле 2021 года составило 88,46 млрд кВт*ч, что на 4,92% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом журналистам сообщили в Министерстве энергетики РФ.

"Потребление электроэнергии в России в апреле возросло на 4,92% к аналогичному периоду прошлого года и составило 88,458 млрд кВт*ч", - отметили в ведомстве.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, опубликованным ранее, потребление энергии в России в январе - апреле текущего года на 4,2% превысило аналогичный показатель 2020 года и составило 390 млрд кВт*ч. При этом выработка электроэнергии возросла на 5,1%, до 398,2 млрд кВт*ч.