Рекомендации ЦБ по созданию безбарьерной среды исполнили 65% банков в России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Рекомендации ЦБ РФ по созданию безбарьерной финансовой среды для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан исполнили 65% банков в РФ, говорится в материалах регулятора.

"65% банков исполнили или практически исполнили рекомендации Банка России по созданию безбарьерной среды. 73% кредитных организаций сообщили о наличии или разработке специальных продуктов (услуг), повышающих качество и удобство обслуживания для людей с ментальными нарушениями, в том числе для страдающих расстройствами памяти", - сообщает ЦБ.

В 2020 году Банк России подготовил и опубликовал рекомендации для финансовых организаций по повышению доступности дистанционных каналов финуслуг. По данным опроса за 2020 год, 81,3% людей с инвалидностью полностью удовлетворены или скорее удовлетворены обслуживанием в кредитных организациях.

Данная инициатива проводится в рамках реализации стратегии повышения финансовой доступности, которая выделяет три специальные задачи: равный доступ к финансовым услугам для жителей отдаленных и малонаселенных территорий; обеспечение доступности различных финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса; создание безбарьерной финансовой среды.

Жалобы на финорганизации

Общее число жалоб в Банк России на деятельность финансовых организаций в 2020 году выросло на 12,7% по сравнению с 2019 годом. "Поскольку кредитные организации не сразу перестроили бизнес процессы под большое количество заявлений на реструктуризацию, а заемщики столкнулись со сложностями определения критериев для получения кредитных каникул, в II квартале 2020 года резко возросло количество направленных регулятору жалоб на банки", - отмечают в регуляторе.

При этом количество жалоб граждан снизилось практически по всем сегментам, исключая кредитные организации. Число жалоб на страховые компании сократилось почти на 23%, на МФО - почти на 14%. Резко уменьшилось количество жалоб по поводу несогласия с переводом накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой - более чем на 26%.