Facebook отрицает блокировку аккаунта Signal, сообщившего о сборе данных соцсетью

ТАСС, 6 марта. Мессенджер Signal никогда не запускал рекламные объявления с данными пользователей Facebook. Об этом сообщил представитель компании Facebook.

"Мы не нашли подтверждения тому, чтобы Signal когда-либо пытался запустить эти рекламные объявления, и мы не блокировали их рекламный аккаунт за это. Если бы Signal все же попытался запустить подобные объявления, некоторые из них были бы отклонены, поскольку наша рекламная политика запрещает рекламу, в которой ссылаются на состояние здоровья или сексуальную ориентацию", - комментирует представитель Facebook.

Он также отметил, что скриншоты из блога компании сделаны в начале марта, когда их рекламный аккаунт был отключен на несколько дней из-за не связанной с этим случаем проблемы с платежами.

"Сами объявления никогда не отклонялись, так как Signal их никогда не запускал. Рекламный аккаунт компании активен с начала марта, и с тех пор реклама, которая не нарушает нашей политики, могла быть запущена", - добавляет представитель Faceboоk.

Ранее на сайте Securitylab.ru была размещена информация о том, что Signal показал, как Facebook собирает данные пользователей. По данным сайта, мессенджер купил у Facebook рекламу в Instagram и показывал в баннерах на пользовательских устройствах текущие параметры таргетинга в понятной форме. В объявлениях перечислялось, чем увлекается человек, где находится, и другая информация, составленная на основе его данных из соцсети. В рекламных объявлениях каждый пользователь мог увидеть часть личных данных о себе, которые собирает соцсеть и впоследствии продает к ним доступ. В частности, можно было увидеть информацию о работе, геолокации, отношениях, личных интересах.

Как пишет Securitylab.ru, Facebook это не понравилось и все объявления были заблокированы. Рекламный аккаунт Signal также оказался заблокированным.