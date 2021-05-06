Си Цзиньпин: международное ЭКСПО на Хайнане поможет восстановлению мировой экономики

ХАЙКОУ /Китай/, 6 мая. /ТАСС/. Проведение первой Китайской международной выставки потребительских товаров в городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) будет способствовать восстановлению и росту мировой экономики. Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина, зачитанном в четверг на официальной церемонии открытия ЭКСПО, которое будет проходить 7-10 мая.

"Проведение Китайской выставки потребительских товаров позволяет предоставить торговую площадку для демонстрации мировых потребительских товаров, дает возможность всем странам мира совместно использовать китайский рынок, способствует восстановлению и росту мировой экономики, а также отвечает интересам продвижения большего числа китайских потребительских товаров на мировой рынок", - указывается в послании китайского лидера.

Свое участие в выставке подтвердили свыше 1,2 тыс. китайских компаний. Что касается зарубежных, то на ЭКСПО их будет более 600. Общая выставочная площадь составит 80 тыс. квадратных метров. Из них 60 тыс. квадратных метров займет экспозиция иностранных участников.

По своим масштабам она должна стать самой крупной выставкой потребительских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Почетным гостем ЭКСПО избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.