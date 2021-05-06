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Правительство перенесло срок локализации систем авиабронирования на октябрь 2022 года

Ранее предполагалось, что серверы и базы данных для бронирования и продажи билетов на внутрироссийские авиаперевозки и регистрации на рейс должны разместить в России до 1 января 2020 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство России перенесло срок локализации систем бронирования авиабилетов для внутренних перелетов на год: с ноября 2021 года на октябрь 2022 года. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Изначально предполагалось, что серверы и базы данных для бронирования и продажи билетов на внутрироссийские авиаперевозки и регистрации на рейс должны быть размещены в России до 1 января 2020 года.

На данный момент авиакомпании используют в большинстве случаев иностранные системы бронирования - Sabre, SITA, Navitair. Также на рынке используются российская "Сирена-тревел" и "Национальная система бронирования". Ранее предполагалось, что переход на российские системы бронирования будет осуществлен за счет создания СП иностранной компании с контрольной долей у российского партнера (серверы такого СП должны быть расположены в России).

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