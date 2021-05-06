В BioNTech считают, что патенты не являются препятствием для производства вакцин

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, полагает, что патенты не являются сдерживающим фактором для производства и поставки вакцин от коронавируса. Об этом в четверг Agence France Presse заявили представители фирмы из Майнца.

"Патенты не являются ограничивающим фактором в производстве или поставках нашей вакцины. Они не приведут к увеличению мирового производства или поставок доз препарата в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказали они после того, как США выступили за отмену патентов.

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве в среду было принято решение продолжить обсуждение временного отказа от патентов на препараты от коронавируса с учетом масштабов пандемии. С подобным предложением в конце прошлого года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире.

Консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет. Предложение Индии и ЮАР сейчас поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай отметила, что администрация США поддерживает предлагаемые шаги в отношении патентов на вакцины. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал данное решение Соединенных Штатов.