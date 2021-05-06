Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2% третью неделю подряд

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 27 апреля по 4 мая составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция сохраняется на уровне 0,2% третью неделю подряд.

С начала апреля потребительские цены выросли на 0,8%, с начала года - на 2,9%. В годовом выражении инфляция на 4 мая 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,85%.

Продовольственные товары

По данным Росстата, за отчетную неделю выросли цены: на баранину - на 1,3%, свинину - на 0,6%, говядину, гречневую крупу и маргарин - на 0,5%, карамель, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, полукопченую и варено-копченую колбасы, мороженую неразделанную рыбу и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%, хлеб ржаной и пшеничный, пастеризованное молоко, сметану, черный чай, мясные консервы и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, вареную колбасу, стерилизованное молоко, сычужные сыры, печенье, мясные и овощные консервы для детского питания, вермишель, рис - на 0,1%.

Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,4%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1%, в 12 субъектах - на 1,1-2%, в 7 субъектах - на 2,1-3,9%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 11 субъектах - на 1-6,4%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%. В 31 субъекте Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,6%, в 10 субъектах - на 0,7-5,9%. В 30 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахарный песок снизились на 0,1-1,2%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,5%. В 26 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,5%, в 25 субъектах - на 0,6-3,1%. В 23 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы - на 7,6%, капусту белокочанную - на 4,0%, картофель - на 2,5%, морковь - на 2,4%, лук репчатый - на 1,3%, помидоры - на 0,3%, яблоки - на 0,1%.

Цены на пшено снизились на 0,4%, пшеничную муку - на 0,3%, жирный творог и макаронные изделия - на 0,2%, куриное мясо, глазированные шоколадные конфеты - на 0,1%.

Цены на масло сливочное, сосиски, сардельки, соль и водку не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 0,8%, валидол - на 0,7%, левомеколь - на 0,6%, нимесулид - на 0,5%, аллохол - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%. Цены на комбинированные анальгетики не изменились. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами и без минералов отечественные снизились на 0,3%, бромгексин - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: мыло хозяйственное, пасты и щетки зубные - на 0,7%, спички - на 0,6%, бумага туалетная - на 0,4%, подгузники детские бумажные - на 0,3%, пеленки для новорожденных, мыло туалетное и сухие корма для животных - на 0,2%, прокладки женские гигиенические - на 0,1%. При этом порошок стиральный подешевел на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили отечественные - на 1,8%, шампуни - на 0,6%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,5%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,3%, кроссовки для детей - на 0,2%, брюки для детей, носки - на 0,1%. Не изменились цены на костюмы спортивные для детей, майки, футболки мужские, колготки женские, кроссовки для взрослых. В то же время снизились цены на электропылесосы напольные - на 0,5%, смартфоны и футболки детские - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Цены на путевки в дома отдыха и санатории выросли на 0,8% и 0,7% соответственно. Проезд в трамвае и троллейбусе подорожал на 0,1%.

Цены на сжиженный природный газ снизились на 0,1%.

Тарифы на остальные виды жилищно-коммунальных услуг, услуг городского пассажирского транспорта и проживания в гостиницах и хостелах не изменились.