Эксперт ФАО не исключает продолжения роста цен на основные продукты питания

РИМ, 6 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тенденция роста цен на основные продукты питания зависит от растущего спроса и может продолжаться в ближайшие месяцы. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Абдолреза Аббассиан, комментируя рост среднего значения индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Как сообщала ранее ФАО, этот показатель продолжает расти 11-й месяц подряд и достиг самого высокого уровня с мая 2014 года.

"Цены установились высокие из-за соотношения спроса и предложения. Спрос сейчас достаточно высокий, и, если он будет продолжать расти, цены в ближайшие месяцы увеличатся. Но, возможно, спрос не будет расти быстрыми темпами из-за общих экономических условий, осложняемых последствиями и влиянием пандемии", - сказал эксперт.

Комментируя близкие к рекордно низким цены в прошлом году, он отметил, что на фоне хорошего предложения и поставок спрос значительно снизился на фоне начала пандемии. "Все будет зависеть от уровня спроса. Уровень предложения не такой плохой, как многие могли ожидать, хотя в определенных регионах есть проблемы и с урожаями, и природными условиями. Но в целом спрос удовлетворяется. Не надо забывать, что экономическая ситуация еще далека от той, что была до пандемии", - добавил собеседник агентства.